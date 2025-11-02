Durante una fiesta de Halloween en una discoteca clandestina en el distrito de Los Olivos, la Policía intervino ayer a la madre del abatido delincuente venezolano Christopher Joseph Fuentes González “Maldito Cris” y a otras 14 personas, entre ellas tres con órdenes de captura.

En el inmueble donde se traficaba con sexo, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Carlos Izaguirre, la Policía también rescató a 68 víctimas de explotación sexual que han sido identificadas, entre ellas dos menores de edad, y desarticuló la banda criminal “Los Chamos del Carro Azul”.

Además, según informó la Policía, se halló e incautó una pistola, municiones y drogas.

Al amanecer, cuando aún “la seguían” con las celebraciones del Halloween, 120 detectives y efectivos de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes incursionaron en el local “Quinta Terraza”.

Ingreso de la Policía

Para ingresar, violentaron la puerta del inmueble, que estaba cerrada y con seguro.

En una de las mesas se encontró a Keyis Belén González Astudillo (43), madre del fallecido “Maldito Cris”, quien estuvo seis meses con prisión preventiva y fue sentenciada por receptación de celulares robados.

Acta de compromiso

Al serle otorgado por el Poder Judicial el beneficio penitenciario de libertad condicional, la madre del hampón venezolano salió de prisión con la obligación de firmar mensualmente en un juzgado el acta de compromiso o registro de control periódico para comprobar que se halla en la ciudad.

La extranjera habría violado las reglas de conducta de la libertad condicional que un juez le impuso y por ello se le capturó.

Allegada y celular

Antes de ser trasladada a la Dirincri, Keyis González entregó a una allegada su celular, pero un detective lo impidió.

Otro de los detenidos es el venezolano Jeferson Pastor Salas Soto (29), integrante de “La Guerrilla Pobre”, facción de la organización criminal “Tren de Aragua”.

Prisión preventiva

Tras ser detenido en febrero pasado en la zona rosa de Independencia, un juez le dictó 18 meses de prisión preventiva, pero a los cinco meses, sospechosamente, recobró su libertad.

Entre los tres requisitoriados aprehendidos ayer en el local de Los Olivos se encuentra la peruana Orietta Isabel Marengo Pita (29), quien cuenta con una orden de captura internacional con alerta roja por un caso de corrupción en Ecuador, país que pide su traslado hacia allá para ser procesada y condenada.