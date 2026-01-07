En un paso decisivo para fortalecer el primer nivel de atención, el Director General de la DIRIS Lima Este, Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, lideró la entrega de 108 hemoglobinómetros de última generación destinados a los establecimientos de salud de la jurisdicción. Durante el acto, la autoridad destacó que esta dotación no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso para cubrir las brechas de equipos en la lucha contra la anemia.

“No son los primeros hemoglobinómetros que entregamos; estamos completando la necesidad pendiente en nuestros centros de salud. Ahora, el desafío queda en manos de nuestro personal para darles un uso óptimo. La población debe tener la seguridad de que tendrá un dosaje de hemoglobina que garantiza un diagnóstico oportuno para el tratamiento y control posterior de la anemia”, enfatizó el funcionario.

La adquisición de estos equipos, marca EKF Diagnostic (modelo Hemo Control), se realizó mediante el presupuesto de donaciones y transferencias, bajo el marco del Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil 2024–2030. Esta tecnología permitirá realizar dosajes inmediatos a niñas y niños de 6 a 35 meses, mujeres adolescentes y gestantes.

Se estima que esta intervención beneficiará directamente a 139,555 personas, facilitando la aplicación de suplementación terapéutica o preventiva de manera inmediata tras conocer el resultado.

FRENO A LA ANEMIA

Entre enero y noviembre, la jurisdicción logró mantener una prevalencia de anemia de apenas 6.64 %, una cifra destacable a nivel nacional que ha sido posible tras la realización de más de 50 mil dosajes de hemoglobina en todo el territorio.

Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con la salud materno-infantil bajo el lema: “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”, fortaleciendo la capacidad de respuesta del primer nivel de atención y asegurando un mejor porvenir para los ciudadanos de Lima Este.

El Dr. Yamunqué estuvo acompañado por parte de su equipo de gestión, entre ellos el Dr. Henry Gamboa Serpa, Director adjunto; Dr. José Eliseo Bernable Villasante, jefe de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria; Dr. Eduardo Aguirre Basagoitia, jefe de la Oficina de Intervenciones Sanitarias; Dr. Geissen Luna Ordóñez, Director de la RIS Ate; los coordinadores de las RIS La Molina, Santa Anita-El Agustino y Jicamarca, Dr. Lino Muñoz Soplin, Dra. Carmen Huayamares Rodríguez y Dra. Verónica Figueroa Benavente, respectivamente; y los representantes de las RIS Huaycán y Chaclacayo.