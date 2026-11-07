Ante el incremento de las temperaturas y la intensa radiación solar en Lima, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará el “Escuadrón Preventivo”, un equipo multidisciplinario que recorrerá zonas de gran afluencia para orientar a la población sobre cómo proteger su salud y prevenir emergencias durante los días de calor.

La primera jornada se realizará en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, donde especialistas brindarán recomendaciones a comerciantes, trabajadores y visitantes, especialmente ante el aumento del movimiento comercial por la próxima visita del papa León XIV al Perú.

La doctora María Salazar, médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar un golpe de calor, una emergencia que requiere atención médica inmediata. Entre las principales señales de alerta figuran el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, la temperatura corporal elevada y la confusión. Si una persona presenta desorientación o pierde el conocimiento, debe recibir atención médica de emergencia.

Para prevenir estas complicaciones, la especialista recomendó evitar la exposición prolongada al sol, permanecer en lugares ventilados, utilizar ropa ligera y beber agua durante el día. Por su parte, el doctor Javier Hurtado Rubio, especialista en Dermatología de PADOMI, advirtió que la radiación solar puede provocar quemaduras, daños en la piel y aumentar el riesgo de cáncer. Por ello, aconsejó utilizar bloqueador solar con factor de protección (FPS) de 50 o más, reaplicarlo cada dos horas y protegerse con sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

El especialista también recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. En tanto, la nutricionista Samy Bustamante aconsejó beber agua sin esperar a tener sed y consumir frutas y verduras con alto contenido de agua para mantener una adecuada hidratación. Asimismo, recomendó evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Respecto a los centros de trabajo, la doctora Consuelo Tovar, médico ocupacional del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT), señaló que los empleadores deben proteger a sus trabajadores de la exposición prolongada al calor. Entre las medidas preventivas mencionó establecer pausas en lugares con sombra, facilitar el acceso permanente al agua y evitar las actividades físicas más exigentes durante las horas de mayor temperatura.

Estas recomendaciones son especialmente importantes para quienes trabajan al aire libre y los adultos mayores, debido a que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por las altas temperaturas. Por ello, EsSalud busca reforzar las acciones preventivas y acercar la orientación médica a los espacios de mayor concentración de personas.

El “Escuadrón Preventivo” iniciará sus actividades este martes 10 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Damero B de Gamarra, ubicado en el cruce del jirón Humboldt N.° 1449 con el jirón América, en La Victoria. La jornada se desarrollará en coordinación con la municipalidad distrital y la Asociación de Empresarios.

Durante la actividad, los especialistas también orientarán a los comerciantes sobre la elección de prendas adecuadas para protegerse del calor y la radiación solar. Recomendarán utilizar ropa holgada, de algodón, colores claros y mangas largas. Con esta iniciativa, EsSalud busca prevenir complicaciones de salud durante la temporada de altas temperaturas.