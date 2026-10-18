Lima, Cusco, Arequipa y Huancayo se convertirán en sedes de la hackatón Transforma+ MIPYME 2026, una maratón tecnológica de dos días que busca conectar talento multidisciplinario con una empresa MYPE real, resolviendo sus desafíos operativos, comerciales o de digitalización mediante inteligencia artificial, datos y automatización.

Transforma+ MIPYME 2026 es organizada por la Universidad Continental, a través del Centro Digital Continental, creado con el cofinanciamiento de Proinnóvate del Ministerio de la Producción y se realizará este 17 y 18 de octubre en los campus de la Universidad Continental de las ciudades mencionadas.

En esta hackatón, que tiene como aliados a la Secretaría de Transformación Digital y a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, participarán estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, universitarios, egresados, emprendedores e innovadores, quienes asumirán el reto de convertir ideas en propuestas innovadoras para las mypes, con el apoyo de herramientas digitales y nuevas tecnologías.

Los participantes estarán constituidos en equipos de 3 a 5 integrantes y deben trabajar de forma obligatoria con una MYPE. Sin embargo, no es necesario que los participantes consigan previamente una empresa, pues el Centro Digital Continental podrá realizar la asignación de las mypes.

Todos los inscritos deberán participar obligatoriamente durante las dos jornadas presenciales y llevar su propia laptop.

Al final de la hackatón, este domingo, los equipos participantes entregarán a la organización del evento su producto terminado: un prototipo mínimo viable (MVP) funcional (aplicación web/móvil, chatbot, agente IA, dashboard, e-commerce o IoT) y un pitch final.