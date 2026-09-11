Detrás de cada niño con fisura labio palatina hay una familia que sueña con verlo sonreír sin barreras, alimentarse con tranquilidad y crecer con confianza.

Con ese propósito humano y transformador, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña anuncia el inicio de la convocatoria para la “Sonrisatón”, la gran campaña gratuita de cirugía de labio fisurado y paladar hendido, la cual se desarrollará el 16 al 18 de octubre.

Esta cruzada médica está abierta a todos los niños y adolescentes del Perú, desde los seis meses hasta los 17 años. Para recibir la atención no es necesario ser paciente habitual del instituto ni contar únicamente con el Seguro Integral de Salud (SIS); la cobertura también abraza a pequeños provenientes de sanidades, clínicas o establecimientos particulares (pacientes no SIS).

En el caso de estos últimos, las Damas de Rojo asumirán íntegramente los costos quirúrgicos, asegurando que ninguna limitación económica le apague la sonrisa a un niño.

Más de 65 años de experiencia

El Dr. Luis Paredes Aponte, Director de Cirugía del INSN y vocero oficial de la campaña, enfatizó el compromiso a largo plazo que asume la institución con cada familia.

“Nuestro instituto tiene más de 60 años dedicados no solo a realizar una cirugía, sino a cambiar vidas. El tratamiento del labio y paladar no termina en el quirófano: incluye atención integral que comprende terapia del lenguaje, odontología, psicología, genética, otorrino, etc, desde el nacimiento hasta los 17 años garantizando el soporte médico, funcional y emocional que cada paciente requiere a lo largo de su crecimiento. Queremos que los padres sepan que no están solos; los acompañamos en cada etapa de su desarrollo para que crezcan sanos y con autonomía mismos”, expresó.

Para garantizar la atención multidisciplinaria, el equipo de especialistas contará con Cirugía Plástica, Terapia de Lenguaje, Ortodoncia, Ortopedia, Odontopediatría, Anestesiología, Genética, Otorrinolaringología, Psicología y otros.

Convocatoria e inscripciones

Las familias de Lima podrán acudir por el servicio de consulta externa del INSN Breña para realizar las evaluaciones previas. Las inscripciones serán desde el 7 de setiembre al 15 de octubre. Como parte de esta convocatoria, el instituto también pone a disposición de las familias los siguientes números de contacto: 923 701 124 para WhatsApp y el 923 700 338 para llamadas.

El día viernes 16 de octubre un equipo médico completo realizará la evaluación integral multidisciplinaria a los inscritos para dejarlos listos para su intervención o para planificar terapias o fechas de operación a futuro.

Reconociendo el esfuerzo y sacrificio de las familias que viajan desde provincias, se ha organizado una vía prioritaria: los niños del interior serán evaluados el viernes 16 de octubre, día en el que se les tomarán los exámenes médicos correspondientes.

Si están en óptimas condiciones, serán operados el sábado 17 o domingo 18 de octubre, facilitando su acceso a tratamiento quirúrgico especializado oportuno y de calidad. De esta forma el INSN acerca a nuestros pacientes en todo el Perú.