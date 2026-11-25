Buena práctica “Hora Dorada” logró importantes reconocimientos de CAD y PCM

Gracias a una innovadora iniciativa, que simplifica procesos, niños y adolescentes con diagnóstico de leucemia y otras enfermedades oncológicas de la sangre, reciben atenciones de emergencia en menos de una hora, reduciendo el riesgo de mortalidad y complicaciones en el estado de salud de estos pacientes.

Este avance implementado por el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja desde el año 2024, recibió en esta última semana dos importantes reconocimientos, que destacan los resultados obtenidos que optimiza una atención oportuna y de calidad para estos pacientes.

“Hora Dorada: oportunidad que salva vidas” logró el primer lugar en el Concurso Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, organizado por Ciudadanos Al Día, resaltando como ganador entre otras 50 postulaciones en la categoría Sistemas de Gestión Interna. También ocupó el primer puesto en el Segundo Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad del Servicio, organizado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A través de una estrategia, que se realiza de manera coordinada entre diversos servicios, se logró que más del 70% de estos pacientes que llegan al Instituto con cuadros de fiebre reciban terapia antibiótica oportuna en un tiempo menor o igual a una hora. Antes el proceso duraba más de tres horas desde la atención en triaje hasta la administración de antibiótico (TTA).

Esta buena práctica ha permitido optimizar la atención de emergencia para los pacientes con cáncer, reduciendo el riesgo de mortalidad, sepsis e ingresos a cuidados intensivos, afirmó la directora general del INSNSB, Dra. Melva Benavides López, quien junto a profesionales que representan a las áreas involucradas, recibieron estos reconocimientos.

Hasta antes de esta estrategia denominada “Hora Dorada”, se seguía el proceso de atención regular en emergencia, y solo el 4,35% de los pacientes con cáncer y fiebre recibía antibiótico dentro de la primera hora. Para fortalecer el proceso de atención de estos pacientes intervienen los servicios de Infectología, Emergencia, Farmacia, Hematología-TPH y Epidemiología.

La metodología aplicada en este proceso de atención se denomina PHEA (Planificar-Hacer-Evaluar-Actuar), que contempla la vigilancia activa de casos, capacitación del personal, priorización en triaje como urgencia oncológica (Prioridad II) y la creación de kits farmacéuticos optimizados llamados “Quri Wawa” (Niño Dorado, en quechua), que agilizan la entrega de medicamentos, logrando alcanzar el 70% de pacientes beneficiados.