La distancia geográfica ya no es una barrera para acceder a la auténtica medicina ancestral del norte peruano. El Maestro Víctor Chunga, heredero de un legendario linaje de curanderos de Huancabamba y ampliamente conocido en Lima y en todo el Perú, ha adaptado los rituales sagrados a la era digital. Su prestigio en el país lo ha consolidado como el guía espiritual de confianza de varios artistas y políticos del Perú, y hoy expande su labor para atender de forma exclusiva a la colonia peruana y latina residente en Estados Unidos y Europa.

Famoso por su trayectoria en medios de comunicación y por haber llevado su conocimiento a ciudades europeas como Roma y Zaragoza, el maestro piurano realiza exitosos trabajos a larga distancia. A través de sus innovadoras “mesadas virtuales”, logra canalizar la alta espiritualidad y el poder de las lagunas sagradas de Las Huaringas, brindando rituales de limpia, florecimiento y guía espiritual sin necesidad de que sus pacientes viajen al Perú.

“Nuestros hermanos que migraron a EE.UU. o Europa afrontan grandes desafíos y cargas energéticas lejos de su tierra. Las mesadas virtuales son un puente espiritual directo para abrirles los caminos, protegerlos y devolverles la paz, con la misma efectividad que si estuvieran frente a mi mesa física”, afirma el Maestro Chunga.

Biografía

El destino de Víctor Chunga cambió cuando su abuela paterna, Rafaela Chunga Monzón —una prestigiosa maestra curandera de amplia trayectoria en el norte del país—, viajó a su pueblo, lo buscó y se lo llevó consigo hacia la sierra de Piura.

Al ser ya una anciana, su abuela vio en él el “don” místico necesario para continuar con la tradición familiar y le anunció que heredaría todo su conocimiento. Víctor fue uno de los pocos que heredó activamente esta rama espiritual. Bajo la guía de su abuela y posteriormente de su madre, la Maestra Yuvita, se formó en las técnicas del curanderismo tradicional andino, aprendiendo a realizar diagnósticos espirituales a través del maíz blanco y las hojas de coca, así como rituales en los imponentes cerros, apus y lagunas sagradas.

Con el paso de los años, el Maestro Chunga consolidó una carrera de más de dos décadas en el esoterismo y la guía espiritual, convirtiéndose en una figura sumamente respetada tanto por ciudadanos de a pie como por reconocidas personalidades de la farándula y la política peruana. Llevó el misticismo nacional fuera de las fronteras de su país, trabajando durante varios años en Europa, específicamente en ciudades como Roma (Italia) y Zaragoza (España), donde atendió a pacientes internacionales y difundió la cultura de la medicina ancestral andina.

Tras su etapa europea, decidió regresar al Perú para reconectarse con sus raíces. Actualmente, divide su labor entre la ciudad de Huancabamba (Piura) y su consultorio en Lima. Ha ganado una notable presencia en medios de comunicación y plataformas digitales como TikTok, donde promueve el turismo chamánico seguro y educa a la población para saber distinguir a un verdadero curandero de un estafador.