La Asociación de Voluntarias por Los Niños con Cáncer– Magia celebra un aniversario más. Y, es que, desde hace 15 años sigue transformando la vida de más niños con cáncer a nivel nacional, bajo el compromiso de que ningún niño se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos.

Desde su creación, Magia ha brindado apoyo integral a más de 550 niños con cáncer en todo el país, cubriendo gastos de medicinas, transporte, alojamiento, insumos médicos, equipos, entre otros.

“El 80 % de nuestros beneficiarios provienen del interior del país, de regiones como Cusco, Piura, Cajamarca, Arequipa y Puno. Ellos llegan a Lima buscando atención especializada, y muchas veces sin recursos para cubrir su estadía”, explica Christian Ames, Gerente General de Magia.

Para acogerlos, Magia cuenta con el albergue “Casa Magia”, que ofrece alojamiento gratuito y digno a los niños y a un acompañante (padre, madre o tutor). Actualmente dispone de 32 habitaciones muy bien equipadas, y ya se están haciendo las coordinaciones respectivas para la ampliación de dicho albergue, y poder llegar a 50 habitaciones.

“El modelo de atención integral de Magia incluye alimentación, educación, acompañamiento psicológico y, sobre todo, un ambiente lleno de amor y esperanza”, concluye Christian Ames.

Gracias a la solidaridad de miles de personas y empresas, Magia continúa creciendo y ofreciendo un hogar temporal y seguro para estos pequeños valientes.

Para conocer más información sobre la labor de Magia puede ingresar a su página web www.lamagiacuraelcancer.com y donar vía Yape al número 946 493 104.