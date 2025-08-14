Una moto voladora, diseño del inventor polaco Tomasz Patan, que lleva por nombre Volonaut Airbike y está inspirada en las películas de Star Wars, ya se vende y varios han reservado su vehículo.

Se trata de un aparato fantástico, una moto muy maniobrable y fácil de conducir a alas velocidades.

No faltan quienes aconsejan usar casco y paracaídas, por si acaso, pero la moto es segura según su fabricante.

Muy veloz

La moto voladora es ultraligera, alcanza hasta 200 kilómetros por hora, lo que es suficiente si se tiene en cuenta que no afronta atolladeros en las pistas.

La moto tiene un sistema de control computarizado para un vuelo estable con sus dos turbinas a reacción para despegue vertical y vuelo, sin hélices expuestas.

Cuesta caro

Comprar la moto diseñada por Tomasz Patan no es barato hoy, aunque se espera que con el tiempo pueda bajar de precio en la medida que se reduzcan los precios de sus componentes y sea fabricada en serie.

En preventa, la moto voladora tiene un precio de 880,000 dólares y en su fase de prototipo sus vuelos de prueba han sido exitosos.

