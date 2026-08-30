Más de 1,4 millones de jóvenes peruanos de entre 15 y 29 años se encuentran actualmente fuera de las aulas y del mercado laboral, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes a 2024. Se trata de la denominada generación ‘NiNi’, jóvenes que no estudian ni trabajan y que enfrentan el riesgo de quedar rezagados en un mercado laboral cada vez más competitivo.

La pandemia llevó este indicador a uno de sus puntos más altos. En 2020, el porcentaje de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban alcanzó el 26,6 %. Posteriormente, la cifra descendió a 19,1 % en 2021, llegó a 18,2 % en 2022 y 2023, y se ubicó en 17,4 % en 2024. Si bien la tendencia muestra una recuperación, el número de jóvenes que permanece fuera de los estudios y el empleo continúa siendo significativo.

Para Justo Zaragoza, director de Grupo Educación al Futuro (GEF), permanecer durante largos periodos alejado de la formación y del trabajo puede tener consecuencias en la independencia económica y en las posibilidades de construir una trayectoria laboral.

“El riesgo aumenta cuando el alejamiento del estudio y el trabajo se prolonga. Cada año sin formación ni experiencia laboral significa menos posibilidades de desarrollar habilidades, acumular experiencia y mejorar los ingresos. Esta condición puede elevar la vulnerabilidad económica y la exclusión social”, advirtió.

Ante este escenario, la orientación vocacional y el acceso a información sobre las distintas alternativas de formación pueden convertirse en herramientas importantes para que los jóvenes tomen decisiones sobre su futuro.

“Muchas veces el problema no es la falta de interés, sino no saber qué estudiar, qué habilidades desarrollar o qué alternativas existen. Contar con información y orientación puede ayudar a reducir esa incertidumbre y abrir nuevas posibilidades”, explicó Zaragoza.

En esa línea, Lima Norte será sede de ExpoUniversidad, espacio que reunirá a más de 120 instituciones educativas del 17 al 19 de septiembre, en el Polideportivo del Club Metropolitano Lloque Yupanqui, en Los Olivos.

Durante los tres días, los jóvenes y sus familias podrán acceder a test vocacionales, talleres y charlas, además de conocer de manera directa la oferta académica de las instituciones participantes, las nuevas modalidades de formación, alternativas de becas y carreras con mejores oportunidades de inserción laboral.