En diálogo con el noticiero 24 Horas, Melissa Peschiera detalló que José Andrade Beteta, el sujeto que ha acosado durante tres años no ha cumplido con las medidas restrictivas que le impusieron las autoridades como, por ejemplo, no acercase a la periodista y su familia.

En esa línea, recordó que en una oportunidad Andrade Beteta abordó a sus hijos en la calle y que grabó ese encuentro.

Cabe mencionar que el Poder Judicial evaluará este jueves 19 de setiembre, el pedido de prisión preventiva de 9 meses para José Andrade Beteta, sujeto que acosa desde hace tres años a la periodista.

“Les comparto alguno de los mensajes de texto que José Carlos Andrade Beteta dejó en mi celular. Solo una muestra gráfica del acoso sexual y el quebrantamiento de medidas restrictivas. Se burló de la autoridad... ¿permitirán que siga su acoso contra mí u otra mujer?”, escribió en Twitter, acompañada de la siguiente imagen:

Además, a través de Twitter, ella reveló que el sujeto le envió mensajes de contenido sexual, le realizó llamadas incesantes y la acosó de manera constante cerca de su casa y centro de trabajo.

“Lo que a mi me ocurrió, puede sucederle a tu hija, esposa, novia, madre, hermana o amiga. Este jueves 19 de setiembre, por fin la justicia verá la denuncia por “desobediencia y resistencia a la autoridad” contra mi acosador Jose Carlos Andrade Beteta, el sujeto que quebró todas las medidas restrictivas que le fueron impuestas acosándome con mensajes de contenido sexual, llamadas incesantes y su presencia cerca a mí, a mi familia, a mi casa y a mi centro de trabajo. Me quitó la libertad de ser yo. También de trabajar, de caminar, de vestir, de postear, de respirar, en suma, de vivir. Espero que el sistema ahora sí me proteja y me dé tranquilidad a mí y a mi familia”, escribió.