Profesionales de 25 regiones reciben formación sobre aspectos normativos, éticos, privacidad, comunicación empática y herramientas tecnológicas para brindar servicios de salud a distancia.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), inauguró el curso “Fundamentos de Telesalud: Marco Conceptual, Normativo y Operativo”, que reúne a 1080 profesionales de la salud de 25 regiones del país.

La capacitación busca mejorar sus conocimientos para brindar servicios de salud a distancia con criterios de seguridad, confidencialidad, ética y atención centrada en las personas.

La ceremonia se realizó el 28 de septiembre en el auditorio de la Ensap. José Manuel Luicho Sobrado, director general de Telesalud, Referencia y Urgencias (DIGTEL), brindó las palabras de bienvenida. Óscar Manuel Espejo Fernández, director del Centro Nacional de Telemedicina (CENATE) de EsSalud, ofreció la charla magistral “Telesalud en el Perú”.

Asimismo, Tania Mascaro Collazos, directora ejecutiva de la Dirección de Telemedicina de la DIGTEL, presentó la clase magistral “Telemedicina en el Perú: Transformación Digital para una salud más equitativa”. La inauguración estuvo a cargo de Vicente Leandro Cruzate Cabrejos, ejecutivo adjunto I de la Ensap.

“En el desarrollo del curso, no solo nos enfocaremos en las plataformas o la infraestructura digital. Nos enfocaremos en lo más importante: la seguridad, la confidencialidad y la empatía con el paciente. La telesalud eficiente es aquella que humaniza la tecnología”, señaló Cruzate Cabrejos.

Del total de participantes, 850 pertenecen a establecimientos de salud del Minsa y 193 a EsSalud. También participan profesionales vinculados a las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

El curso tendrá una duración de ocho semanas y 40 horas académicas, bajo modalidad no presencial. Comprende cuatro unidades sobre fundamentos de telesalud; aspectos éticos, legales y de privacidad; comunicación y empatía en entornos virtuales; y herramientas tecnológicas.

La formación permitirá que médicos, enfermeros, obstetras, nutricionistas, odontólogos y psicólogos cuenten con mayores herramientas para prestar servicios de salud a distancia. La telesalud amplía las posibilidades de acceso a la atención mediante tecnologías de información y comunicación, especialmente ante dificultades de acceso geográfico.