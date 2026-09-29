Uno de los artistas que ayudó a abrirle camino al género del reparto en nuestro país prepara su regreso. “Yordy Pa Rato”, cantante cubano y una de las figuras vinculadas a los primeros años de expansión del reparto en el Perú, volverá en octubre para realizar una gira nacional que lo llevará por diferentes ciudades del país, así lo informó la productora 4J EVENTS.

Yordano, conocido artísticamente como “Yordy Pa Rato”, comenzó desde muy joven vinculado al canto. Su popularidad creció especialmente a partir de su etapa como integrante del dúo El Kimiko y Yordy, agrupación con la que alcanzó reconocimiento dentro de la escena urbana cubana. Posteriormente, en 2022, inició oficialmente su carrera como solista.

El artista cubano tiene una historia especial con el público peruano, ya que fue uno de los exponentes del reparto que llegó al país cuando este género todavía no tenía la popularidad que ha alcanzado en los últimos años, pese a ello logró posicionar más de diez temas como favoritos del público. Ahora vuelve para ser parte de esta nueva etapa del movimiento y llevar su música a sus seguidores de diferentes ciudades.

“Perú, estoy contado los días para arribar a su hermoso país, he visto como el género ha crecido inmensamente por allá, vuelvo para reencontrarme con mi público y hacerlos gozar con los clásicos temas. Veo que el reparto ya se apoderó de las discotecas y eso me alegra mucho. Estoy de regreso prepárense”, comenta el artista.

Durante su trayectoria, El Yordy ha popularizado temas como “Me Mataste”, “Te Quiero Pa Mi”, “Noche de Perdedor”, “Atea”, “El Campeón”, “El Men2” y “Novios Por Un Día”, canciones que forman parte de una etapa importante del reparto cubano en el país, alcanzando viralidad y posicionamiento en la escena musical peruana. El primer show confirmado será el sábado 31 de octubre en el evento “Halloween Repartero” en Av. Argentina 5908 Cercado de Lima.