El pelucón Aedan Scipio, jugador de fútbol de la selección de Anguila, convirtió en una locura a la cancha de juego desde que ingresó al minuto 68, cuando su equipo perdía 5-0 ante el local Antigua y Barbuda, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Y es que su extensa cabellera, algo nunca ante visto en el futbol profesional y de selecciones, Aedan Scipio desató la desesperación de los rivales que asombrados se veían “tentados” de darle un “jaloncito”.

En el minuto 72, el recién ingresado Keon Greene jaló descaradamente el cabello a Aedan Scipiocuando este se le escapaba y fue expulsado merecidamente. De nada valieron sus protestas ni justificarse n el hecho de que solo fue un “jaloncito”.

Otro expulsado

En el 90+3, ya en los descuentos, Shalon Knight cayó en la misma tentación que su compañero de la selección de Antigua y Barbuda y jaló del cabello al pelucón Aedan Scipio.

Y, como era lógico, recibió otra tarjeta roja y dejó a su equipo con nueve jugadores.

El problema es que ni con esas, la selección de Anguila pudo al menos hacer el gol del honor y al final acabó derrotada 5-0 ante el local Antigua y Barbuda.