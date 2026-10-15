Fundador de White Plains News y director de HEFE Network, Herrada exhibirá su modelo de redacción digital impulsada por inteligencia artificial para transformar la desinformación en periodismo de acción al servicio de las comunidades inmigrantes.

El reconocido periodista y desarrollador de herramientas tecnológicas peruano radicado en Nueva York, Elvis Franks Herrada Erquiaga, director general de White Plains News y de HEFE Network, participará como ponente principal en el Summit NPA 2026. Organizado por la News Product Alliance (NPA) —la red global más influyente dedicada a la sostenibilidad y el futuro del periodismo digital—, este evento de alta relevancia reúne a los máximos líderes y estrategas de la innovación mediática en los Estados Unidos. Herrada destaca en esta edición como el único periodista peruano en la programación oficial.

La conferencia magistral, titulada “De la información a la acción: Soluciones de IA hiperlocales para comunidades inmigrantes”, se llevará a cabo el jueves 22 de octubre de 2026, de 13:30 a 14:30 horas, en el Teatro Feinberg. Durante la sesión, Herrada expondrá el funcionamiento de su avanzada sala de redacción digital, demostrando cómo una redacción independiente puede implementar infraestructura de inteligencia artificial —con asistentes comunitarios como Hispabot y herramientas de verificación como Sutita Rimay— para convertir la desinformación de las redes sociales en datos propios procesables y herramientas de supervivencia cotidiana (empleo, salud y vivienda) para las comunidades vulnerables.

Una historia de resiliencia: De los buses de Lima al liderazgo tecnológico global

El éxito de esta propuesta digital en escenarios internacionales refleja una trayectoria marcada por la superación y la profunda vocación social. Conocido en sus inicios en el Perú como “el escritor de los buses” —tras recorrer incansablemente el transporte público limeño vendiendo su literatura para lograr representar al país en eventos en Europa, e impulsar más tarde iniciativas de bibliotecas ambulantes—, Herrada ha demostrado que la calle y la cercanía con la gente son el mejor motor para innovar.

Ese mismo espíritu autogestionario impulsó su evolución hacia el ecosistema digital en Nueva York, sumando hitos recientes como la presentación de su modelo de información en el emblemático Pulitzer Hall de la Universidad de Columbia (durante el Media Party NYC 2026) y su distinción con una beca en la University of Missouri para el Rural Revenue Transformation Workshop.