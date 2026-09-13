Un pescador peruano protagonizó un arriesgado rescate al lanzarse a las frías aguas del mar para liberar a una ballena que había quedado atrapada en una red de pesca.

Jonathan Quispe ingresó al agua sin tanque de oxígeno y, armado únicamente con un cuchillo y una máscara, logró acercarse al cetáceo para cortar parte del aparejo que impedía su desplazamiento.

Quispe contó que decidió actuar al escuchar los sonidos que emitía la ballena y notar sus dificultades para moverse. La tarea no fue sencilla, pues inicialmente el animal se sumergía cada vez que intentaba aproximarse.

Tras varios intentos, el pescador consiguió subir sobre su lomo y cortar la red hasta liberarlo. “Estaba como que hacía ruido, gemido, así como de pena”, recordó.

El hombre aseguró que no es la primera vez que realiza un rescate de este tipo, pues anteriormente ayudó a liberar delfines y tortugas atrapados en redes.

Además, reconoció que estos accidentes pueden ocurrir durante las faenas pesqueras y sostuvo que los propios pescadores deben actuar responsablemente. Finalmente, la ballena quedó libre y pudo continuar su recorrido por el mar.