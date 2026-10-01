Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) podrían iniciar el desarrollo de sus tesis desde el sexto ciclo y avanzar en su investigación durante los últimos años de la carrera, de modo que al momento de egresar ya se encuentren en condiciones de sustentar y obtener su título profesional. La propuesta busca reducir así el tiempo que separa el egreso de la titulación.

“Contemplamos además la creación obligatoria de un Centro Universitario de Metodología y Asesoría, con especialistas destinados a brindar soporte directo a los estudiantes de todas las facultades, para acompañar al alumno desde la elección del tema y elaboración del proyecto hasta la culminación de la investigación y la sustentación”, señaló Aurelio Padilla, candidato al Rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por la Lista N.° 2.

El planteamiento busca que la tesis deje de ser una etapa posterior al egreso y pase a formar parte del proceso de formación universitaria. Con el acompañamiento desde la elección del tema, la elaboración del proyecto y el desarrollo de la investigación, los estudiantes podrían llegar al final de la carrera con sus trabajos avanzados y en condiciones de sustentar.

La propuesta también contempla gestionar mayores recursos para financiar proyectos de investigación, innovación y proyectos de impacto, mediante acciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A ello se suman medidas de bienestar estudiantil, como duplicar las raciones del comedor universitario y construir un gimnasio de alta competencia.

En infraestructura, el planteamiento incluye iluminar los campos deportivos, ejecutar un programa de mantenimiento integral y avanzar hacia la modernización de los 100 laboratorios de las diferentes facultades. El objetivo es mejorar las condiciones para que los estudiantes puedan formarse, investigar, culminar sus carreras y avanzar hacia la obtención del título profesional.

De esta manera, la propuesta de la Lista N.° 2 plantea una transformación que empieza en las aulas y alcanza los servicios, la investigación, el deporte y la infraestructura universitaria. “El objetivo es que estudiar en la UNI signifique contar con mejores condiciones para formarse, investigar, culminar la carrera y obtener el título profesional”, finalizó Padilla.