El padre Pablo lleva más de 30 años evangelizando a través de los medios de comunicación. Comenzó, casi obligado, en radio Telestéreo; luego pasó la televisión. Fue el primer sacerdote en hacer misa en señal abierta. Hoy tiene un programa los domingos por la noche en radio Ritmo romántica, hace entrevistas para el canal Juan 19 y tiene miles de seguidores en sus redes sociales.

- ¿Cómo surge su contacto con los medios de comunicación?

Yo tenía 26 años, estaba en el colegio San Agustín y mi superior me ordenó ir un domingo a Telestéreo para leer el evangelio, sería 5 minutos. Estaba con miedo porque nunca lo había hecho. Llegué a la cabina con un disco de Wilkins, “Cómo no creer en Dios”. Le pedí al operador que lo ponga, pero me dijo que ahí solo ponían canciones en inglés. Le pedí por favor, que solo sería por ese domingo, que yo no volvería más. Lo gracioso fue que al siguiente domingo volví, pero ya no tenía 3 minutos.

Actualmente, conduce el programa "Baladas y reflexiones" todos los domingos en radio Ritmo romántica. Foto: Corina Deza.

- ¿Cuánto le dieron?

No me dieron, es que no podían callarme (risas). El programa se iba alargando, 10 minutos, 15 minutos. Llevaba más discos y hacía mi programa sin haber estudiado jamás. Llevaba canciones de Julio Iglesias, José Luis Perales, Camilo Sesto, los clásicos en esa época.

- ¿Usted llevaba sus discos en español?

Sí. Rompía el esquema total de la radio, pero gracias a Dios, había gente que le gustaba.

Pese a que no se preparó para ser conductor, y a modo de anécdota cuenta que desaprobó el curso de Medios de Comunicación cuando estudiaba en la Universidad Católica, el padre Pablo Larrán García está sumergido en el mundo de las comunicaciones. Ha instalado una cabina de radio y un set de televisión en el colegio Nuestra Señora del Consuelo, donde es rector, desde ahí no solo graba sus programas, también impulsa el talento de los estudiantes a través de un noticiero escolar.

El padre Pablo es rector en el colegio Nuestra Señora del Consuelo, donde impulsa el talento de los estudiantes a través de un noticiero escolar. Foto: Corina Deza.

- ¿Cómo se da el salto a la televisión?

Como ya en la radio empezaron a escuchar al cura que habla, me llaman de RBC para asistir al programa de Ricardo Belmont. Había temas en los que llevaban sacerdotes, iba el arzobispo del Callao, monseñor Durand, o iba yo. Y después, un día, don Genaro Delgado Párker fue a misa al Colegio San Agustín, a la capilla, y terminada la misa, me dice tú tienes que hacer la misa en Panamericana. Así de frente.

- ¿Fue de los primeros canales que emitía la misa?

Me acuerdo de que (Genaro Delgado Parker) me dijo vamos a hacer la misa a las 7:00 de la mañana. Yo nunca he hecho contrato, ni radio, ni televisión, ni nada. Jamás he cobrado. Que Dios me lo pague. Para mí es evangelizar, me siento bien así.

Hoy en día, desde hace más de 20 años, todos los domingos conduce el programa “Baladas y reflexiones” en radio Ritmo Romántica. Ha entrevistado a grandes artistas como Raphael, Julio Iglesias, Miriam Hernández, Paloma San Basilio, Isabel Pantoja, José Luis Perales, Guillermo Dávila, entre otros.

“Siempre digo, es el único programa romántico en el mundo que se hace desde un monasterio”.

El padre Pablo fue de los primeros sacerdotes en celebrar la misa en televisión. Foto: Corina Deza.

- Ya es parte de la historia de las comunicaciones del país.

Soy, como se llama, un dinosaurio (risas).

Con la alegría que lo caracteriza, el padre Pablo continúa con su labor evangelizadora ahora por las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, a pesar de que él no tiene celular.

- Me sorprende que no tenga celular, pero tiene TikTok con muchos seguidores, ¿cómo se animó a entrar a las redes?

Todavía no estoy animado (risas).

- Pero tiene Facebook, TikTok Instagram, y el canal de YouTube…

No sé lo que tengo. Lo maneja Rafael (su asistente).

- Usted siempre está alegre, riendo, soltando bromas…

Yo prefiero que me digan loco, porque hago reír, a amargado.