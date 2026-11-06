Vecinos, sindicatos, comerciantes y el alcade electo sumaron esfuerzos con maquinaria pesada para limpiar el cauce también conocido como Río Seco.

Ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño, el alcalde electo de Punta Hermosa, Max Ampuero, encabezó una jornada comunitaria de limpieza y descolmatación en el cauce de la Quebrada Malanche, históricamente conocida como Río Seco.

La intervención contó con una masiva participación ciudadana que congregó a vecinos, representantes de sindicatos y comerciantes locales, quienes se unieron al despliegue de maquinaria pesada facilitado por el alcalde electo.

“Hoy se vio un trabajo en equipo con un compromiso único por nuestro distrito. Cuando hay voluntad, todo es posible”, destacó el alcalde electo Max Ampuero durante las labores, enfatizando que estas acciones preventivas son fundamentales para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad.

Rumbo a la prevención continua

Los trabajos en la Quebrada Malanche forman parte de un plan integral que constará de varias etapas de faena de limpieza en el cauce. Con esta iniciativa, las nuevas autoridades locales buscan marcar una ruptura definitiva con la gestión pasada.