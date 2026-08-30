Lima está expuesta, constantemente, a experimentar movimientos telúricos, y ante el hecho de que son más de 200 años de silencio sísmico, un terremoto de gran magnitud es inminente. ¿Qué ocurriría con la capital si sucede? ¿Estamos realmente preparados? Por ello el Voluntariado de Salud em Casa junto al especialista en Primeros Auxilios, Luis Chafloque realizaron un taller importante.

“Según Indeci, más de 70 % de las viviendas en Lima y Callao son de autoconstrucción y se ubican en zonas no aptas, como cerros o en suelo arenoso, con un alto riesgo de derrumbe. Para prevenir pérdidas mayores, refuerza tu vivienda y fija con tu familia una zona segura a donde acudir al ocurrir un sismo. En igualmente ten lista tu mochila de emergencia y preparar el Combo de la Supervivencia para al menos tres días. Una caja y una mochila que contengan un gel anti bacterial, papel higiénico, alimentos no perecederos, alimentos enlatados y granos secos, abrelatas, copia de tus documentos personales, un radio portátil, linterna con pilas, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, mantas.ya que luego del desastre solo se tiene víveres para las primeras 24 horas y lamentablemente la ayuda demorará en llegar al punto donde te encuentres.”, manifestó Rudy Aldave, especialista en gestión del riesgo de desastres .

De acuerdo al especialista , para evitar más daños y pérdidas, es necesario incentivar una cultura de prevención en tu hogar y centro de trabajo. Arma en conjunto un plan de emergencia, donde cada persona tenga un rol, identifique las zonas seguras, aprendan los números de emergencia; y no olvides tener preparada tu mochila de emergencia.

“Al momento del tembló o terremoto ,debe haber tranquilidad y permanecer dentro de casa, tírate al piso, cúbrete y da pasos hasta llegar a un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Mantente alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerte como lámparas y muebles. Si estás en la calle, aléjate de los postes y cables eléctricos.Si estás en un edificio, métete debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas y paredes exteriores, y nunca uses los ascensores.

“Luego del fuerte movimiento telúrico ocurrirán réplicas , movimientos sísmicos posteriores, porque la corteza terrestre se va adaptando en las inmediaciones de la falla que originó el sismo inicial. Y si bien son de menor magnitud, estas podrían generar derrumbes en horas o días posteriores. Si tu vivienda o negocio presenta rajaduras, no ingreses. “Si no hay electricidad usa linternas de batería. No uses velas ni fósforos. Si estás en casa y sientes olor a gas o escuchas un sonido de silbido abre una ventana y sal. Debes cortar la corriente eléctrica y cerrar el suministro de agua. Y en caso de un tsunami y vives cerca a las playas ve a las zonas seguras y albergues designados por las autoridades locales”, agregó.