La llegada de la primavera volverá a teñir de amarillo las calles este 21 de septiembre, fecha en la que muchas personas acostumbran regalar flores amarillas a sus parejas, familiares y amistades como símbolo de amor, cariño y nuevos comienzos.

La tradición cobró popularidad gracias a las redes sociales y a la recordada serie argentina “Floricienta”, cuya historia y canciones relacionaron las flores amarillas con la ilusión de recibir este detalle de una persona especial.

Ante la cercanía de la fecha, comerciantes ya vienen preparando ramos de flores amarillas de diferentes tamaños, diseños y precios para atender la creciente demanda.

Los arreglos van desde sencillos ramos hasta presentaciones más elaboradas para parejas, aunque también son adquiridos como muestras de amistad y afecto entre familiares.

Pero las flores no serán los únicos regalos que tendrán protagonismo durante septiembre. Para el 30 de este mes, otra curiosa tendencia difundida en redes sociales apunta esta vez a los hombres.

Se trata de regalar carritos azules de Hot Wheels, una moda que se ha viralizado principalmente a través de TikTok como un detalle divertido y nostálgico.

La tendencia ha generado que comerciantes e importadores de Mesa Redonda se preparen con anticipación y realicen pedidos para contar con estos populares juguetes ante un posible incremento de la demanda.

Así, las tendencias nacidas y difundidas en las redes sociales vuelven a convertirse en una oportunidad para los comerciantes, que esperan aprovechar ambas fechas para incrementar sus ventas durante septiembre.