Con el incremento de liquidez por el pago de gratificaciones y aguinaldos de diciembre, el sector inmobiliario en Lima Norte busca captar la demanda de vivienda mediante esquemas de financiamiento directo.

En ese contexto, la Constructora e Inmobiliaria Percy Rojas anunció la disponibilidad de lotes urbanizados en distritos con proyección de crecimiento, dirigidos a familias de sectores emergentes e independientes que no acceden al sistema bancario convencional.

Según representantes del sector, la liquidez de fin de año es un factor determinante para la toma de decisiones financieras en los hogares.

Al prescindir de la intermediación bancaria y permitir la evaluación únicamente con el DNI, se busca facilitar el acceso a suelo urbanizado a trabajadores del sector informal o independiente, ofreciendo facilidades en la cuota inicial y plazos ajustados a la capacidad de pago del usuario.

Por otro lado, la ubicación de los terrenos ha cobrado relevancia ante las alertas meteorológicas por el Fenómeno El Niño.

Desde la empresa señalaron que la oferta actual se concentra en zonas de suelo firme y plano en Carabayllo y Huarmey, con el fin de mitigar riesgos de vulnerabilidad física y garantizar la seguridad habitacional de los compradores frente a eventuales emergencias climáticas.

Ante la recurrencia de fenómenos climáticos como El Niño, los especialistas recomiendan que la búsqueda de un terreno no se limite únicamente a la factibilidad económica o legal, sino que priorice una evaluación técnica integral de riesgos.

Antes de concretar una compra, es indispensable contar con la asesoría de ingenieros geólogos e hidrólogos que determinen la estabilidad del suelo y comprueben que el predio no se ubique en zonas de huaycos o fajas marginales delimitadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Asimismo, consultar los mapas de riesgo del CENEPRED y verificar la presencia de obras de drenaje pluvial con un ingeniero civil son pasos clave para garantizar que la inversión represente un patrimonio seguro frente a eventuales emergencias naturales.