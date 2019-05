Serenazgo le salva la vida a una joven que quería cometer terrible decisión

Una agente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago de Surco salvó la vida a una joven que pretendía lanzarse desde el puente Benavides debido a que no era correspondida en el amor.

La serena Fabiola Ríos García se percató que la señorita a quien llamaremos Charito estaba apoyada en la baranda del puente, cerca al cruce con la avenida Morro Solar. Ella decía que deseaba morir mientras un grupo de personas le pedía que se calme.

“La chica estaba triste por una decepción amorosa. Me dijo que el chico que le gustaba le había dicho que solo la veía como una amiga. Me tomó cariño en ese rato y conversamos. Me dijo que estudiaba cosmetología”, afirmó Ríos.

En un momento de descuido, la trabajadora edil la cogió de sus brazos y la jaló hasta caer ambas al suelo. Después, la joven apoyó su cabeza sobre el regazo de la serena. Esta empezó a echarle aire hasta que llegó la Brigada de Rescate de Surco. El varón del cual estaba enamorada, la acompañó en todo momento que fue socorrida.

“La señorita no quería ser atendida por personal masculino. Solo conversaba con nuestra serena. Ella la acompañó en un patrullero policial hasta el hospital Casimiro Ulloa. Ahí los médicos nos informaron que no era la primera vez que quería eliminarse”, reveló Oswaldo Flores, supervisor del área 4 de Surco.

La labor altruista de la serena Fabiola Ríos García fue captada por las cámaras del Centro de Control de Operaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco. Todo ocurrió este martes 07 de mayo por la noche.

