El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y la Universidad Le Cordon Bleu presentaron el Tomo I del recetario “Sabores del bosque”, que reúne 18 recetas detalladas de platos dulces y salados que tienen al aguaje proveniente del departamento de Loreto como ingrediente principal.

La publicación busca promover el aprovechamiento sostenible del aguaje y contribuir a generar mayor consumo de este recurso amazónico, incrementando su demanda mediante la diversificación de sus usos gastronómicos.

A la presentación, realizada en el auditorio de la casa de estudios, asistieron el viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, del MIDAGRI, Manuel Layseca; el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola; y el rector de Le Cordon Bleu, Augusto Dalmau.

También participaron la primera secretaria de la Embajada de Japón en el Perú, Yuko Kanai; representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA; la directora ejecutiva de Forest Stewardship Council (FSC) Perú, Alba Solís; funcionarios y especialistas del Serfor, estudiantes y docentes de la Universidad Le Cordon Bleu y reconocidos chefs. En la cita hubo degustación de platillos hechos con aguaje y de otros productos amazónicos.

El recetario “Sabores del bosque” se enmarca en el proyecto Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Naturales de Los Ecosistemas de Bosques y Humedales, implementado por el Serfor con el apoyo de JICA y la participación del Gobierno Regional de Loreto, entre otros actores. El proyecto busca generar alternativas económicas que contribuyan a la conservación e incrementen el valor del aguaje y de otros recursos de los bosques de humedales amazónicos.

En su discurso, el viceministro Layseca remarcó la importancia de poner en valor los productos agrícolas amazónicos, como el aguaje y otros. “Conservar (el bosque) generando ingresos para beneficiar a las familias de los pequeños productores, y así poder tener mejor calidad de calidad”, sostuvo el funcionario.

También resaltó el trabajo de las familias de pequeños productores dedicados al cultivo de aguaje y puntualizó la necesidad de una alianza y un trabajo coordinado del ministerio con los Gobiernos Regionales y Locales, y con las organizaciones de productores para potenciar las iniciativas empresariales.

Sabores productivos

La mayoría de recetas de este compendio fue propuesta en el concurso gastronómico “Sabores del Aguaje”, organizado por Serfor y la U. Le Cordon Bleu en el 2025, y en el que participaron estudiantes de dicha universidad. El recetario promueve nuevas formas de consumo del aguaje y busca ampliar su acceso a diversos mercados. Con ello se fortalece, a través de la gastronomía, la conexión entre las comunidades que aprovechan el recurso, las empresas, la cooperación nacional e internacional, la academia, los chefs y los consumidores.

A la presentación también asistieron representantes de la Embajada del Reino Unido en el Perú, de Fab Lab Perú y de la comunidad asháninka. También funcionarios de Promperú y Agromercado.

Los bosques son fuente de valor

“Nuestros bosques no solo representan una enorme riqueza natural, también son una fuente de productos y conocimientos que pueden contribuir al desarrollo de las poblaciones que dependen de ellos, siempre bajo criterios de sostenibilidad; y en ese camino el aguaje ocupa un lugar especial”, destacó el titular del Serfor, Erasmo Otárola.

El proyecto Probosques y Humedales, en el que se enmarca el tomo I del recetario, promueve el aprovechamiento del aguaje sin tala, contribuyendo a conservar más de 14 000 hectáreas de aguajales bajo planes de manejo y a recuperar áreas degradadas mediante la reforestación.

Un total de 259 familias loretanas de las comunidades San José de Parinari, San Roque 7 de Junio y Tangarana se beneficia con el proyecto para el caso del aguaje. El Serfor fortaleció sus capacidades para formalizarse, negociar y vender. En ese contexto de manejo sostenible del bosque, en el 2025 se comercializaron 98 toneladas de aguaje por más de 66 000 soles.

En alianza con actores del sector público y la cooperación internacional, el Serfor impulsó la Pauta Metodológica del Aguaje que facilita el acceso de productores de aguaje a fondos no reembolsables de Procompite; y fue seleccionado por Fondoempleo para el financiamiento de otro proyecto de desarrollo del recurso por S/1 139 000 en Loreto.

Link para descargar el recetario “Sabores del bosque” Tomo I Aguaje:

https://www.gob.pe/es/i/8607112