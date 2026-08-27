El Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores de Molitalia (Sinutramsa) informó que mantiene un proceso de negociación colectiva con la empresa Molitalia, iniciado en marzo de este año, para discutir mejoras económicas y laborales para sus afiliados. Tras cinco meses sin alcanzar un acuerdo, las conversaciones se encuentran actualmente ante el Ministerio de Trabajo.

Según un representante de Sinutramsa, organización que agrupa a cerca de 600 trabajadores, el pliego de reclamos contempla un incremento salarial y mejoras en conceptos como asignaciones por educación, fallecimiento de familiares directos, movilidad y otros beneficios. El dirigente indicó que este tipo de pliego es presentado periódicamente por el sindicato para negociar las condiciones de sus afiliados.

El representante explicó que inicialmente ambas partes participaron en una etapa de trato directo, pero el sindicato decidió darla por concluida al considerar que no existían avances suficientes.

Posteriormente, el proceso pasó al Ministerio de Trabajo, donde atravesó una etapa de conciliación y actualmente continúa mediante un procedimiento extraproceso en busca de acercar las posiciones.

Uno de los principales puntos de controversia, según Sinutramsa, es la diferencia entre los beneficios que actualmente reciben algunos trabajadores no afiliados y la propuesta planteada para sus miembros. El representante aseguró que trabajadores no sindicalizados estarían recibiendo un incremento general de S/5.40 diarios, además de S/2.70 diarios por asistencia perfecta y S/6 por movilidad, entre otros conceptos.

El dirigente señaló que en el convenio colectivo correspondiente al periodo 2023-2025, Sinutramsa acordó un incremento de S/5.25 diarios. Por ello, sostiene que la organización busca que el nuevo acuerdo permita que sus afiliados no queden con condiciones económicas inferiores a las que actualmente reciben trabajadores que no pertenecen al sindicato.

Sinutramsa también cuestiona la forma en que se habrían extendido determinados beneficios negociados por otra organización sindical hacia trabajadores no afiliados. Según su representante, esta situación podría desincentivar la afiliación sindical. Estas afirmaciones corresponden a la posición del sindicato y forman parte de los puntos que busca discutir durante el proceso de negociación.

De acuerdo con el dirigente, actualmente existen tres organizaciones sindicales dentro de Molitalia. Sinutramsa tendría cerca de 600 afiliados; Sintramol, aproximadamente 250; mientras que una tercera organización también participa en negociaciones colectivas con la compañía.

Como parte de sus medidas de protesta, integrantes de Sinutramsa realizaron un plantón frente al Ministerio de Trabajo, mientras representantes de ambas partes participaban en una nueva reunión. El sindicato esperaba recibir una propuesta que permitiera acercar posiciones respecto al incremento salarial y otros beneficios incluidos en su pliego.

El representante sostuvo que, de no alcanzarse un acuerdo, los trabajadores han evaluado recurrir a una huelga como parte de las medidas respaldadas por sus afiliados. Sin embargo, las conversaciones ante el Ministerio de Trabajo continúan y, hasta el momento, no se ha informado de un acuerdo definitivo.

Las denuncias sobre un supuesto trato diferenciado, la extensión de beneficios y las condiciones de la negociación corresponden a la versión proporcionada por Sinutramsa. Para contar con una versión completa del caso, queda pendiente conocer la posición de Molitalia sobre los cuestionamientos formulados por el sindicato y las propuestas presentadas durante la negociación colectiva.