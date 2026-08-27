El cantante Max Castro, uno de los referentes más consolidados de la música andina y embajador de la Marca Ayacucho, se prepara para celebrar sus 38 años de historia musical con un gran espectáculo.

El evento, denominado “Max Castro y la Banda 360°”, será un concierto con más de 25 músicos en escena que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 4:00 p.m., en el Coliseo Dibós de San Borja.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster con descuentos que se encuentran activos, ofreciendo al público diversas zonas para disfrutar de para disfrutar de esta experiencia con un escenario 360°.

Con este formato, el artista vuelve a relanzar, luego de 14 años, una de sus producciones más queridas: Max Castro y La Gran Banda. Esta etapa marcó un hito en la música andina con canciones que siguen siendo grandes éxitos, como “Desdicha de amor”, “Tú me pides que te olvide” y “Duele amar”, entre otros.

“Presentar nuestra música andina en un formato 360 grados es un gran desafío técnico para toda la producción y los músicos, pero estamos invirtiendo todos los esfuerzos logísticos para entregar un espectáculo de primer nivel. Haremos un recorrido por los éxitos de toda la vida y contaremos con artistas invitados como Mac Salvador, Alborada, Nayda Gutiérrez y muchos más. Asimismo, estamos preparando muchas sorpresas más que harán de esta fecha un momento irrepetible”, señaló el artista.

Inicios y Primeros Años

• Nació en el distrito de Tambo, provincia de La Mar, Ayacucho, en 1978.

• Comenzó a cantar a los 8 años en concursos escolares y festivales locales.

• Grabó su primer disco llamado “Busco a Huamanga” en 1990, a los 12 años de edad

• Fue nombrado niño símbolo del Perú tras destacar con temas de contenido social durante años difíciles para el país.

Avance y posicionamiento:

• Se le bautizó popularmente como el “Gian Marco de los Andes” por su calidad vocal y gran acogida en el público joven.

• Participó en la banda sonora de la recordada película peruana “Paloma de Papel”.

• Ha fusionado la música tradicional con formatos sinfónicos y grandes ensambles musicales de conservatorio.

• Ha celebrado aniversarios masivos en recintos como el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos junto a figuras clave del folclore nacional.