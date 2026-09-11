La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria desarrolló una supervisión diagnóstica en la Universidad Nacional de Tumbes, con el propósito de conocer y acompañar las acciones de prevención previstas por la casa de estudios frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

La comitiva, encabezada por el superintendente, Dr. Vicente Espinoza Santillán, recogió información sobre los planes de contingencia institucionales y las previsiones orientadas a preservar la continuidad del servicio educativo y la integridad de la comunidad universitaria.

Durante la reunión de trabajo con el rector de la universidad, Dr. Enrique Edison Benites Juárez, las autoridades informaron que la institución cuenta con experiencia en la modalidad no presencial adquirida durante la pandemia y que esta podría activarse si las condiciones derivadas de una emergencia climática lo exigieran.

Asimismo, señalaron que la Oficina de Bienestar Universitario tiene identificados a estudiantes de bajos recursos que requerirían medidas de apoyo, entre ellas chips de conectividad, para evitar la interrupción de su formación.

Las autoridades universitarias también expusieron antecedentes sobre los efectos de episodios climáticos en la infraestructura institucional. Según explicó el rector, durante el evento de 1986 las lluvias se habrían prolongado en Tumbes desde octubre hasta junio del año siguiente y habrían ocasionado daños de consideración en la universidad, experiencia que actualmente orienta sus previsiones.

Del mismo modo, las autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes señalaron que en 2026 la institución dejó de disponer de S/ 19 millones destinados al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Esta información fue incorporada al diagnóstico institucional de la visita para conocer las limitaciones que podrían afectar la preparación y respuesta de la universidad ante una eventual emergencia.

La supervisión diagnóstica responde, según lo informado por el superintendente, a un mandato del Consejo Directivo de la Sunedu frente a la amenaza del fenómeno El Niño. Su finalidad es conocer los planes de contingencia de las universidades, así como sus previsiones para la recuperación y el restablecimiento del servicio educativo en caso de afectaciones de consideración.

El superintendente indicó que estas visitas continuarán en universidades públicas y privadas, especialmente en aquellas situadas en zonas de mayor exposición a riesgos climáticos. En el marco de sus competencias, la Sunedu reafirma su compromiso de velar por la calidad y la continuidad del servicio de educación superior, en beneficio de la comunidad universitaria.