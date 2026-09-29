El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), doctor Vicente Espinoza Santillán, se reunió con representantes de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), que reúne al 70 % de la matrícula universitaria del país, para dialogar sobre el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria, documento al que la federación presentó sus aportes.

En la reunión participaron Fernando Barrios, presidente de FIPES y fundador de la Universidad Continental; Jonathan Golergant, de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP); César Díaz, de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL); Diego Vega, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Khristian Vigil, de la Universidad Norbert Wiener; el doctor Manuel Rosemberg, de la Universidad Científica del Sur; y el ex presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano.

Por la Sunedu, además del superintendente, asistieron los consejeros Ángel Velázquez Fernández y José Ahmed Pereyra López, miembros del Consejo Directivo; los directores de línea, entre otros funcionarios de la institución.

“El Informe Bienal es una herramienta fundamental para conocer con evidencia la situación de nuestras universidades. Escuchar a las instituciones que forman a la mayoría de estudiantes del país nos permite construir un diagnóstico más completo y orientar mejores decisiones de política pública en favor de la calidad educativa”, señaló el superintendente Espinoza Santillán.

Durante el encuentro, el presidente de FIPES, Fernando Barrios, destacó que el informe debe dar cuenta de la situación del sistema, de lo bueno que se ha hecho, de las mejoras continuas que tiene el sistema y de sus logros y aportes al país.

Uno de los temas abordados fue la construcción de los indicadores del ranking universitario. Al respecto, FIPES planteó considerar la diversidad de las universidades. “Es importante tener dimensiones muy claras. Y que no necesariamente haya una nota final, sino más bien una demostración de que las universidades como sistema, gracias a la normatividad, a la regulación y a la acción del Ministerio de Educación, de la propia Sunedu y del Sineace, están impulsando la educación para tener un mejor impacto en el país”, indicó Barrios.

De este modo, la Sunedu y FIPES coincidieron en continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la normativa y contribuir a la mejora continua del sistema universitario y de la educación superior en el país. Asimismo, quedó abierta la posibilidad de que la federación participe en próximos encuentros sobre la realidad universitaria.