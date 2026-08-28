Ante los frecuentes sismos y terremotos registrados en Sudamérica, muchas familias peruanas buscan invertir en viviendas construidas en terrenos seguros y con condiciones que permitan reducir los riesgos ante un eventual movimiento sísmico.

Especialistas recomiendan priorizar y evaluar las características del suelo antes de adquirir una vivienda o terreno. Asimismo, aconsejan evitar zonas de relleno, laderas vulnerables y suelos arenosos que pueden ser más propensos a la amplificación de las ondas sísmicas.

En Lima, diversas zonas de los conos Norte y Sur cuentan con áreas que, dependiendo de la evaluación técnica correspondiente, pueden ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Por ello, es fundamental que las familias cuenten con información adecuada antes de realizar una inversión.

En ese sentido, la inmobiliaria y constructora Percy Rojas, pensando en la seguridad y el futuro de las familias peruanas, impulsa el proyecto Residencial Valle Nuevo, ubicado en Carabayllo, como una alternativa para quienes buscan invertir en una vivienda y construir un futuro seguro.

El proyecto representa una oportunidad para las familias jóvenes que desean acceder a una vivienda en una zona con servicios cercanos y facilidades para su vida diaria. A fines de setiembre se iniciarán nuevas ampliaciones y ofertas en el Residencial Valle Nuevo.

Las familias tendrán diversos servicios al alcance, como supermercados, comisaría, transporte público, parques y otras alternativas que contribuirán a brindar mayor comodidad y seguridad a los residentes.

TERRENOS SÍSMICOS

El análisis de terrenos sísmicos en el Perú revela que Lima, Arequipa e Ica concentran la mayor cantidad de reportes sísmicos del país. Además, entidades oficiales como el CISMID (Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres) clasifican los suelos urbanos en distintas categorías de riesgo estructural basándose en estudios de microzonificación sísmica.