Casi uno de cada dos jóvenes peruanos llega a la adultez sin pisar una universidad, un instituto o una escuela de educación superior. El dato revela una brecha que alcanza al 48,5 % de la población entre 18 y 26 años, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La cifra coloca el acceso a la educación superior entre los grandes desafíos para los jóvenes que terminan el colegio y deben decidir qué hacer con su futuro.

En ese escenario, ExpoUniversidad Lima Norte 2026, que se desarrollará del 17 al 19 septiembre en Club Metropolitano Lloque Yupanqui, en lLos Olivos, buscará convertirse en una puerta de entrada para miles de estudiantes, con la participación de más de 120 instituciones educativas.

La propuesta apunta a estudiantes de Lima Norte, de distritos cercanos como Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, Independencia, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa,, y El Callao, quienes podrán encontrar en un mismo lugar información sobre universidades, institutos, carreras técnicas, escuelas superiores, becas y alternativas de formación profesional.

La brecha que preocupa. Los resultados del INEI muestran que solo el 51,3 % de los jóvenes entre 18 y 26 años logró acceder a la educación superior. Del total, 32,1 % alcanzó estudios universitarios y 19,2 % optó por educación superior no universitaria.

Para miles de familias, elegir una carrera implica definir una vocación, conocer costos, alternativas de financiamiento, posibilidades de becas y las profesiones que tendrán mayor demanda. Este espacio concentrará esas respuestas y facilitará el contacto directo entre los jóvenes y las instituciones.

ExpoUniversidad llega además con el antecedente de una edición 2026 que reunió cerca de 43 mil visitantes, tras 25 años de trayectoria en el país.

Para Justo Zaragoza, director de Educación al Futuro (GEF), el desafío pasa por acercar información útil a quienes todavía no tienen claro qué carrera elegir y ayudarles a identificar sus habilidades y oportunidades.

“Apuntamos a superar el impacto de la edición anterior de Lima Norte. En 2025, el encuentro registró más de 42 mil visitantes. Elegir una carrera que no dependa de la falta de información, aquí miles de estudiantes podrán descubrir una opción para construir su futuro”, resaltó Zaragoza.

Además, no todo termina en una universidad. Las nuevas necesidades del mercado laboral exigen perfiles con competencias digitales, conocimientos tecnológicos y capacidades especializadas. Entre las tendencias que marcarán la orientación de los estudiantes aparecen además la inteligencia artificial, la transformación digital y las habilidades necesarias para adaptarse a un mercado laboral cada vez más competitivo.

El desafío será que esa brecha deje de convertirse en una barrera al desarrollo de una generación que ya está llamada a enfrentar un mercado laboral más tecnológico, especializado y competitivo, añadió.