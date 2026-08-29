Mañana domingo 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, el santuario de la patrona limeña abrirá sus puertas desde las 6 de la mañana para que los fieles puedan depositar sus cartas en el Pozo de los Deseos. El lugar estará habilitado hasta las 10 de la noche, mientras que las tradicionales misas se celebrarán ininterrumpidamente cada hora, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Se espera que lleguen hasta el santuario de la avenida Tacna unas 50 mil personas. Con el fin de evitar peligrosas aglomeraciones, las autoridades han diseñado dos circuitos peatonales totalmente independientes.

El primer circuito será únicamente para la visita al Pozo de los Deseos, el acceso se realizará por la primera cuadra de la avenida Tacna, utilizando una puerta que ha sido habilitada de manera provisional debido a las obras del proyecto Prolima. La salida será por la calle Conde de Superunda.

El segundo circuito está reservado de manera exclusiva para asistir a las misas. Esta cola se formará desde el Rímac hacia la Avenida Tacna; los asistentes ingresarán al templo para escuchar la liturgia y saldrán por la puerta principal de regreso hacia la misma avenida.

​CARTAS

Con el propósito de agilizar el tránsito en esta zona, la Gerencia de Desarrollo Económico repartirá más de 2 mil cartas impresas a color junto con lapiceros a lo largo de las nueve cuadras de cola del primer circuito. De este modo, los ciudadanos podrán redactar sus peticiones mientras esperan su turno, asegurando que al ingresar al recinto puedan depositar su carta de inmediato y evacuar rápidamente para dar paso a otros feligreses.

ALGO MÁS

La cola para acceder al Pozo de los Deseos se iniciará en el jirón Callao. Ambos circuitos no se conectarán internamente.