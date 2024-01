La granada, conocida por su exquisito sabor y su llamativo color rojo rubí, ha ganado popularidad como una super fruta cargada de beneficios para la salud. Desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones hasta su presencia en estudios científicos contemporáneos, la granada ha demostrado ser más que una simple fruta convirtiéndose en sinónimo de bienestar.

Considerada un símbolo de fertilidad y abundancia, originaria de la región que abarca desde Irán hasta el norte de India, esta fruta jugosa ha conquistado el mundo con su sabor único y sus propiedades nutricionales.

Poder antioxidante. Gracias a su contenido de polifenoles y antocianinas, esta fruta combate los radicales libres y apoya la salud celular.

Corazón saludable. Los estudios sugieren que la granada puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol, promoviendo así la salud cardiovascular.

Antiinflamatorio natural. La presencia de compuestos como la punicalagina contribuye a reducir la inflamación en el cuerpo, beneficiando a quienes sufren de enfermedades inflamatorias crónicas.

Salud cerebral. Estudios preliminares señalan beneficios para la memoria y la función cognitiva, lo que convierte a la granada en una aliada para el buen estado del cerebro.

Buena elección. Busca granadas que se sientan pesadas para su tamaño y que tengan una cáscara firme y sin arrugas. Aunque las variaciones en el tono son normales, evita aquellas con manchas blancas.

El estudio “Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”, publicado en la revista Complementary Therapies in Medicine, llegó a la conclusión de que el consumo de jugo de granada estaba asociado con una reducción significativa de la presión arterial. Beba un vasito de zumo de granada diariamente.

TE PUEDE INTERESAR:

La columna de Pérez Albela: Las beneficiosas compresas del aceite de ricino

La columna de Pérez Albela: Prepárese para un Año Nuevo exitoso

La columna de Pérez Albela: Celebre las fiestas con bienestar