Hay que precisar que hay productos en el mercado donde figura la palabra “miel” en la etiqueta, sin embargo, no es miel. También está la venta en ferias o lugares similares donde, a veces, se duda de la calidad de este producto.

Desde su composición, la miel es pura azúcar simple, aquella que se absorbe rápidamente (glucosa y fructosa), pero también contiene proteína y minerales. Estos últimos dan oscuridad al color de la miel.

Cuando la miel indica ser de algún sabor, no significa que ha sido saborizada, sino que adopta el sabor de la vegetación del entorno geográfico. Es normal que se formen cristales al exponerse a bajas temperaturas, esto no define su calidad. Por otro lado, la miel es un alimento que no se deteriora y es un excelente conservante, no obstante, la fecha de vencimiento en etiqueta hace referencia al tiempo en que su aroma o textura podría variar. Preste atención a estos detalles.

