El volcán más famoso en el Perú es el Misti, ubicado en Arequipa, mientras que en Chile uno de los más importantes es el volcán Licancabur, en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Esta imponente montaña es parte de la Cordillera de los Andes y se encuentra situada justo en la frontera con Bolivia, hasta donde llegué tras cruzar el fabuloso Salar de Uyuni.

Recuerdo que después de visitar los espectaculares géiseres (fuentes termales que expulsan agua caliente y vapor) y fumarolas (grietas en el suelo que liberan diversos gases), en la zona volcánica de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, el próximo destino era conocer otra maravilla natural en el departamento boliviano de Potosí.

Me encontraba muy lejos de casa pero eso no importaba a cambio de descubrir lugares espectaculares. Y así fue cuando la camioneta 4x4, donde viajaba junto a otros cinco turistas extranjeros, se detuvo después de media hora de recorrido. Al levantar la mirada me topé con otra joya paisajística. Se trataba de la denominada laguna Verde, una laguna salada con sus increíbles aguas de color turquesa que son la atracción para miles de turistas que viajan hasta esta parte de Sudamérica.

Al verla me quedé encantado y cuando me alistaba para bañarme el guía, que nos acompañaba en el viaje, me detuvo a tiempo. “Nadie puede bañarse en esta laguna porque las aguas son tóxicas y no hay vida marina debido a la gran cantidad de minerales como magnesio, carbonato de sodio, plomo y arsénico”, advirtió. Tuve que aceptar la orden porque lo peor que te puede pasar en un viaje es enfermarte. Ya me pasó cuando viajé a Buenos Aires, en Argentina, donde estuve enfermo por una semana pero esa es otra historia.

El fabuloso paisaje de la laguna Verde, que tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados y una profundidad de cuatro metros, no podía estar mejor complementada que teniendo a sus pies al impresionante volcán Licancabur, al otro lado de la frontera, en Chile. El país mapocho tiene 92 volcanes y ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor número de volcanes activos, según el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile.

El Licancabur tiene 5.916 metros de altura y en su cráter tiene a la laguna más alta del planeta. Para subir a la montaña te puedes demorar unas nueve horas, mientras que la bajada es más rápida con solo tres horas. Al comenzar la caminata para la ascensión al volcán existen unas ruinas incas que cumplían la función de tambo (alojamiento y almacén) y además se realizaban ritos sagrados. También a mitad del recorrido y en la cima del volcán existen más restos de ruinas incaicas. Los incas llegaron hasta este lugar y me siento orgulloso de mis antepasados. La travesía continúa y hay mucho más que contar. Nos vemos.