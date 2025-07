Los hinchas del club Emelec de Ecuador han depositado toda su esperanza en el volante peruano Christian Cueva para que pueda salvarlos del descenso. Los días del exmundialista en Rusia 2018 transcurren en la calurosa Guayaquil, una de las principales ciudades del país norteño.

Recuerdo que cuando llegué a tierras guayaquileñas, y después de ir al hospedaje, mi primer lugar en conocer fue el famoso “Parque de las iguanas” en el centro de la ciudad. Había visto innumerables videos de youtubers que llegaron hasta ese lugar para luego contar su experiencia en la ciudad llamada “La Perla del Pacífico”.

Así como abundan los gatos en el Parque Kennedy, en el distrito limeño de Miraflores, en Guayaquil existe una gran cantidad de iguanas que se pasean en el Parque Bolívar o Seminario, frente a la Catedral Metropolitana. Los reptiles se arrastran en los jardines hasta incluso se suben a las bancas donde los turistas descansan y estos aprovechan para tomarles fotos con sus celulares y cámaras fotográficas.

No es usual encontrar en la vía pública y totalmente libres a esta clase de animales por lo que me sorprendió al verlo y al inicio sentí temor a que resultara atacado. Sin embargo, con el transcurso de los minutos y mi instinto de curiosidad decidí acercarme. Tuve que agacharme para tomarme una fotito y mientras miraba a la cámara a la vez con el rabillo del ojo me mantenía alerta para rápidamente escapar ante un posible ataque si es que entre las iguanas uno de ellas estuviera estresada. Este tipo de reptiles no son agresivos por naturaleza pero pueden morder si se sienten acorralados. También su cola puede servir de defensa y como un látigo para atacar.

Las iguanas han tomado al parque como su hábitat y le hacen compañía a la estatua de Simón Bolívar. Se ha convertido en un lugar de atracción para los turistas extranjeros, quienes en su mayoría llegan a visitar unos días Guayaquil antes de partir rumbo al sorprendente Parque Nacional de Galápagos.

La única manera de arribar a Galápagos, el tesoro turístico más apreciado del Ecuador, es por vía aérea y el pasaje puede costar hasta 400 dólares. Mientras que el precio de ingreso a la referida reserva nacional es de 200 dólares. La iguana marina, la tortuga gigante y el pingüino de Galápagos son las principales especies que viven en este paraíso, que ha sido considerado por el prestigioso diario estadounidense The New York Times como el segundo destino para visitar en 2025. Viajar te hace vivir experiencias incomparables. Nos vemos.