La mantequilla natural es un alimento simple que se obtiene al batir la crema de leche hasta separar la grasa del suero. Según el Codex Alimentarius, su composición básica debe ser grasa láctea, agua y sólidos lácteos, sin necesidad de aditivos.

Para reconocerla en la etiqueta tenga en cuenta:

Revisar que la lista de ingredientes sea corta, por ejemplo “crema de leche” o “grasa láctea”.

Comprobar si incluye sal, en caso de ser mantequilla salada.

Verificar que no contenga aceites vegetales, colorantes ni saborizantes.

¿Puede tener conservantes? En general, no los necesita. La mantequilla es una emulsión rica en grasa, poco favorable para bacterias. En algunos casos puede declararse cultivo láctico o antioxidantes autorizados, pero no es habitual en una mantequilla tradicional.

Ojo, los productos llamados “margarina” no son mantequilla, aunque se parezcan. La clave está en leer la etiqueta, no el nombre comercial.

Características de una mantequilla natural