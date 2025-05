Aunque los suplementos de vitamina C son populares, la mejor forma de obtenerla es a través de los alimentos. Frutas como el kiwi, camu camu, guayaba, naranja y mandarina no solo aportan vitamina C, sino también fibra, antioxidantes y otros nutrientes que mejoran su absorción.

Además, el cuerpo humano absorbe mejor esta vitamina cuando se ingiere en pequeñas dosis distribuidas a lo largo del día, como al tomar un jugo de naranja en la mañana y un refresco de camu camu por la tarde. En cambio, cuando se toma una dosis elevada en suplemento (como 1000 mg de golpe), el cuerpo absorbe solo una parte y elimina el resto por la orina.

En este caso, el alimento puede ser mejor que el suplemento. Dicho esto, cabe resaltar que también hay situaciones en las que el alimento no es suficiente y se requiere suplemento, como en el caso de la anemia por falta de hierro.

TE PUEDE INTERESAR: