El hipotiroidismo es una condición en la que la glándula tiroides produce menos hormonas de las que el cuerpo necesita. Según la American Thyroid Association (ATA) y la European Thyroid Association (ETA), esto provoca síntomas como fatiga, aumento de peso, piel seca, caída del cabello y lentitud mental.

Una de sus principales causas es la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca la tiroides, dañándola progresivamente. Es decir, Hashimoto es una causa de hipotiroidismo, aunque no todos los casos de hipotiroidismo se deben a esta condición. Otras causas pueden incluir deficiencia de yodo, cirugía tiroidea o el uso de ciertos medicamentos.

El diagnóstico se realiza con análisis de TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos (TPO). En ambas condiciones, la combinación de tratamiento médico y apoyo nutricional mejora considerablemente la calidad de vida de los pacientes.

