Durante la menopausia, los cambios hormonales pueden afectar la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, esta etapa no significa que debas eliminar las frutas de tu desayuno.

Las fresas, los arándanos, el kiwi y la manzana son buenas alternativas por su contenido de fibra y compuestos antioxidantes.

Las porciones también importan. Puedes consumir una taza de fresas, tres cuartos de taza de arándanos, un kiwi grande o una manzana pequeña.

Para obtener un desayuno más completo, combina las fresas con yogur griego natural; los arándanos con avena y nueces; el kiwi con dos huevos y una tostada integral; o la manzana con yogur natural y semillas.

Estas combinaciones aportan proteínas, fibra o grasas saludables, nutrientes que favorecen la saciedad y pueden ayudar a moderar la respuesta glucémica.

Prioriza la fruta entera, evita reemplazar varias porciones por jugos y ajusta las cantidades a tus necesidades nutricionales.