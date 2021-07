Con Ojo Crítico: necesitamos congresistas, no “otorongos” | VIDEO

¡Qué tal! Este viernes juraron los nuevos congresistas de la República y, si bien no hubo un “por Dios y por la Patria”, sí escuchamos evocaciones a líderes políticos, familiares, regiones, democracia, sector educación y la repetitiva declaratoria de guerra a la corrupción.

En verdad, lo que el pueblo demanda de los legisladores es que cumplan con lo estipulado en sus funciones: representación de sus votantes, dación de leyes (sin nombre propio), permanente fiscalización y control político (orientados al desarrollo económico, político y social del país), así como la eventual reforma de la Constitución.

En buena cuenta, que no prevalezca la premisa de que “otorongo no come otorongo”, ese equivocado espíritu de cuerpo casi institucionalizado hace buen tiempo en el Parlamento, además de cuchipandas y arreglos bajo la mesa.

Y, sobre todo, que se llegue a consensos para que, antes de darle luz verde a un antojadizo cambio de la Carta Magna vigente, a través de una Asamblea Constituyente, se atienda urgencias como llegar a la inmunidad de rebaño con una rápida vacunación, recuperar las clases escolares perdidas por la crisis sanitaria y la recuperación económica con inversión interna y externa porque eso acarrea puestos de trabajo.

Ah, nos olvidamos mencionar que Guillermo Bermejo y otros congresistas de Perú Libre llevaron a flor de labios la petición obsesiva de una Asamblea Constituyente y juraron puño arriba. Se prevé que la polarización será el primer obstáculo a sortear. Y vamos a ver el comportamiento del lápiz. De momento, la meta es chapar la presidencia de la Mesa Directiva y las bancadas tienen plazo hasta las 8 a.m. del domingo 25 de julio para la presentación de listas.

Videocolumna 'Con Ojo crítico' a cargo de Jaime Asián, director el Diario Ojo

Un dato importante es que el 78% de los flamantes padres de la patria no tienen ninguna experiencia en gestión pública, es decir desconocen la estructura y el funcionamiento de instituciones como el Congreso. Un consejo entonces: antes que nada, hagan una genuflexión ante Miguel Grau Seminario. Debajo de la Presidencia y frente al Hemiciclo se conserva una réplica de su curul. Necesitamos congresistas que se la jueguen por el Perú. Esto fue todo por hoy, cierro el ojo crítico, buen fin de semana.