El aceite es un ingrediente que puede provenir de diferentes frutos, vegetales o semillas como girasol, soya, olivo, ajonjolí, palta, coco, etc.

Estamos acostumbrados a utilizar aceite de cocina en nuestras preparaciones, sin embargo, no es necesario y lo mejor es evitarlo al cocinar al calor por tres sencillas razones: primero, aporta calorías innecesarias a la dieta; segundo, sin darte cuenta estás incorporando frituras que no necesitas y, tercero, si no cuidas la temperatura en la cocción estarás ganando radicales libres que oxidan tus células.

Si te preguntas, ¿en qué momento es mejor el uso de aceite? Cuando el aceite que utilizas aporta buenos nutrientes, por ejemplo, aceite de oliva, palta o ajonjolí y se consume en su estado crudo. Tanto los guisos como ensaladas, pan, cereales, etc., le puedes añadir aceites que suman en tu nutrición y en una cantidad controlada ya que su aporte de calorías es elevado (salvo se requiera más calorías). Lo aceites de origen vegetal suelen ser, además, altos en tocoferoles (vitamina E), que son poderosos antioxidantes.

