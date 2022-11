La respuesta es sí y no. Si un día consumí muchos postres, golosinas o bebidas azucaradas no significa que tenga o que me causará diabetes, pero, si ingerimos frecuentemente estos alimentos y bebidas, probablemente obtendremos calorías extra que el cuerpo no necesita y se ganará peso. Cuando una persona sufre de sobrepeso u obesidad, el cuerpo, quizás, no utilizará con eficiencia la insulina y, por ende, puede causar una diabetes tipo 2.

El exceso de peso se da por dos razones principales: consumir más calorías de las que se gasta y por falta de ejercicio físico. Tanto en el norte como en el sur del país, la gastronomía es una de las más apreciadas y con preparaciones nutritivas, pero la cantidad de alimento que se consume es exagerada, más de lo que el cuerpo necesita, y son regiones de mayor prevalencia de exceso de peso.

Con esto no quiero decir que prevenir la diabetes se limite a un tema de cantidad o de calorías. Es imprescindible lograr un balance y buena combinación de alimentos y ejercicio físico regularmente.

