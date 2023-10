Los edulcorantes sin calorías o también llamados ‘no calóricos’ pueden obtenerse de fuentes naturales o ser sintetizados en laboratorios. Este tipo de endulzante, indistintamente si son de origen natural o artificial, deben pasar por rigurosas evaluaciones que suelen tomar años de investigación para asegurarnos que no tienen un impacto negativo en la salud de las personas.

Suelen estudiarse in vitro, en animales y luego en humanos donde una de las condiciones para tener la aprobación es que no tenga ningún efecto farmacológico, es decir efectos que pudiéramos encontrar en medicamentos como, por ejemplo, reducir la glucosa, o grasa, etc.

Este punto es fundamental porque si un edulcorante no calórico, que es de venta libre, tuviera alguna consecuencia en la salud, puede resultar peligroso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, que es una entidad del gobierno americano así como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, autorizan o no estos edulcorantes en sus países y para América Latina.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿A qué llamamos edulcorante?

Comer para vivir: El valor nutricional de las habas

Comer para vivir: La relación entre la disfunción eréctil y el estilo de vida