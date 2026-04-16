La naturaleza ofrece diversos recursos que tradicionalmente se han utilizado para aliviar molestias comunes del cuerpo. Por ejemplo, ante un dolor de muela, el clavo de olor se ha utilizado como apoyo natural por su aroma intenso y sus compuestos activos. Cuando aparecen dolores en huesos o articulaciones, algunas tradiciones naturistas recomiendan la ortiga aplicada externamente o en fricciones.

Para el dolor de cabeza, una infusión de hierbabuena en infusión sin hervir suele utilizarse como bebida reconfortante. En caso de dolor en la espalda o en la cintura, también se emplea el limón ligeramente calentado para realizar masajes circulares en la zona afectada.

Para favorecer la digestión y prevenir cólicos, se aconseja evitar comidas con mucha grasa durante la noche. En muchos casos, cuando el organismo siente dolor, el reposo digestivo ayuda al cuerpo a recuperar su equilibrio. Tomar agua tibia en pequeñas cantidades y permitir que el sistema digestivo descanse.

La muña es ampliamente valorada en la sierra no solo por sus propiedades digestivas, también porque su infusión caliente puede ayudar a disminuir la sensación de pesadez y los cólicos leves, especialmente después de comidas abundantes.

El matico, suele aplicarse en forma de infusión o lavado externo en zonas inflamadas o sensibles, ya que se asocia con un efecto calmante sobre la piel y los tejidos superficiales.

En la Amazonía, la uña de gato se consume tradicionalmente como decocción suave. Se le atribuye un efecto reconfortante en casos de molestias articulares, especialmente cuando estas están relacionadas con el desgaste o la fatiga física.

El kion (jengibre), también se utiliza en infusión para aliviar tensiones musculares leves o molestias relacionadas con el frío. Su sensación cálida contribuye a generar confort corporal.