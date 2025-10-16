El magnesio actúa como una auténtica central de mando bioquímica, una llave maestra del cuerpo, ya que participa en más de 600 tareas. Ayuda a producir energía, relaja los músculos, cuida el corazón, apoya al intestino y colabora con los mensajeros químicos del cerebro.

En niños y adolescentes con autismo (TEA) o con déficit de atención e hiperactividad (TDAH), este mineral es un aliado especial porque funciona como un botón de calma. Favorece la señal GABA, relacionada con la tranquilidad y el foco, y evita que el sistema nervioso se quede acelerado por un exceso de glutamato. Cuando el cerebro está menos sobreexcitado, resulta más fácil concentrarse, controlar impulsos y dormir mejor.

Además, el magnesio contribuye a un tránsito intestinal más cómodo, reduce la distensión y ayuda a mantener una barrera intestinal en buen estado. Estas mejoras se asocian con un mejor ánimo y conducta gracias al eje intestino-cerebro. Por eso, muchas familias notan cambios positivos cuando combinan el magnesio con buenos hábitos de estilo de vida.

Señales que pueden sugerir bajo magnesio

l Calambres o tirones en pantorrillas o pies, tics palpebrales y temblores finos.

l Hormigueos, fatiga muscular y torpeza motora inusual.

l Bruxismo (apretar los dientes) y dolores musculares recurrentes.

l Irritabilidad y sensibilidad al estrés.

l Dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes y sueño inquieto.

l Baja tolerancia a la frustración, inquietud o hiperactividad y dificultad de atención.

l Cefaleas o migrañas recurrentes.

l Cansancio persistente y sensación de energía baja.

l Estreñimiento.

l Disconfort abdominal funcional.

l Palpitaciones ocasionales y latidos salteados.

l Uñas frágiles, calambres y fatiga prolongada.

Sobre los suplementos de magnesio, la calidad importa; conviene elegir productos con trazabilidad y sin contaminantes, además de buscar suplementos de alta biodisponibilidad. Magnesol ofrece un magnesio de alta calidad que se importa desde Alemania.

