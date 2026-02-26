Destaca por su riqueza en flavonoides, compuestos bioactivos que intervienen de forma directa en la respuesta del sistema inmunitario. Gracias a estos componentes, la flor de saúco es valorada por su capacidad para acompañar y fortalecer las defensas del organismo. Su acción resulta especialmente útil cuando el cuerpo atraviesa cuadros de congestión, inflamación o infecciones agudas, momentos en los que se activan mecanismos de defensa mediados por citoquinas y otras sustancias reguladoras de la respuesta inmune.

En Europa, la flor de saúco (Sambucus nigra) figura en monografías oficiales como recurso tradicional para aliviar los primeros síntomas del resfrío, lo que indica que su indicación se basa en un uso histórico sostenido. Durante estos procesos, la congestión suele estar asociada a una inflamación interna. En ese contexto, contribuye a regular dicha respuesta y comparte afinidad funcional con plantas como la cúrcuma o el llantén, reconocidas por su apoyo al organismo en estados inflamatorios.

Uno de los aspectos más interesantes del saúco es su afinidad con los procesos virales. Su uso, tradicional y actual, se asocia a una estimulación equilibrada del sistema inmune, favoreciendo una respuesta eficaz ante síntomas como congestión nasal, sensación febril o decaimiento general.

La infusión de flor de saúco, consumida de forma sencilla, facilita la asimilación de sus principios activos. En estados agudos, cuando el cuerpo prioriza la defensa y la reparación, una digestión liviana ayuda a orientar la energía hacia la recuperación.

En estos cuadros, cuando el organismo enfrenta una infección activa, una alimentación abundante puede sostener más el proceso inflamatorio que a la persona. Por ello, infusiones suaves como la de flor de saúco, acompañadas de una alimentación ligera (si hay apetito), respetan los tiempos fisiológicos del cuerpo.

