La vesícula es un órgano pequeño pero cumple un papel muy importante en la digestión. Su función principal es almacenar la bilis que produce el hígado, un líquido que actúa como detergente natural y ayuda a descomponer las grasas que consumimos. Se puede comparar con una pequeña computadora que guarda y libera la bilis en el momento preciso. Cuando los alimentos grasos llegan al duodeno, la bilis entra en acción para facilitar la digestión.

La aparición de cálculos en la vesícula es bastante común y se relaciona con hábitos alimentarios, sedentarismo y acumulación de grasa. Estos cálculos pueden causar dolor, inflamación y episodios digestivos intensos. Sin embargo, antes de que esto ocurra, es posible mejorar el funcionamiento de la vesícula con hábitos simples y constantes.

Entre las recomendaciones más útiles se encuentra el consumo moderado de aceite de oliva, que ayuda a movilizar la bilis y favorece su limpieza. También es conveniente evitar el exceso de frutas en invierno si se realiza poca actividad física, así como reducir el consumo de carnes durante la noche. Las frituras y las grasas muy tarde dificultan el vaciamiento adecuado de la vesícula y pueden aumentar el riesgo de molestias digestivas.

Otra práctica importante es aprender a comer despacio y masticar bien. No llenar el estómago en exceso permite que la vesícula libere la bilis de manera ordenada, evitando sobrecargar el sistema digestivo. Mantener un poco de hambre al finalizar las comidas puede ser una estrategia saludable para favorecer una digestión más ligera y eficiente.

Si aparecen síntomas como dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen, fiebre, vómitos persistentes o coloración amarillenta en piel u ojos, es necesario buscar atención médica para recibir una evaluación adecuada. Adoptar hábitos sencillos y constantes ayuda a mantener la vesícula en buen estado y a mejorar la digestión de manera general.

