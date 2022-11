Hace algunas semanas asistí a una charla que dio Eckhart Tolle, maestro del momento Presente y de la meditación. Quisiera compartir con ustedes algunas de sus enseñanzas.

¿Sueles pensar mucho en lo que pasaría si...? Entonces, te estás identificando con tu mente ansiosa que se proyecta en una imaginaria situación futura y genera miedo. No hay modo de poder afrontar en la realidad esa situación porque no existe.

Intenta un pequeño experimento

Cierra los ojos y di internamente: “Me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento”. A continuación, mantente alerta y espera a ver cuál es. Sé cómo un gato observando una ratonera. ¿Qué pensamiento va a salir de la ratonera? Inténtalo ahora mismo.

Empieza por observar esos pensamientos de preocupación que pasan por tu cabeza, no te identifiques con ellos, porque tú no eres ellos. Cuando escuchas un pensamiento, no sólo eres consciente de este, sino también de ti mismo como testigo del pensamiento. Ha hecho su aparición una nueva dimensión de la conciencia.

Pregúntate, qué “problema” tienes ahora mismo, no el año próximo, mañana o dentro de cinco minutos. Dirige tu atención hacia dentro. Cuando detectes cierto nivel de incomodidad, ruido de fondo, observa cómo estás evitando, resistiendo o negando la vida por negar el Ahora.

Rompe la vieja estructura de resistencia al momento presente. Convierte en una práctica retirar la atención que prestas al pasado y al futuro cuando no sean necesarios. Incluso, durante una conversación, toma conciencia de los silencios existentes entre las palabras, de los breves intervalos entre las frases. Mientras lo haces, la dimensión de quietud crece en tu interior.

Emplea tus sentidos plenamente. Trata de estar donde estás. Mira a tu alrededor. Date cuenta profundamente que el momento presente es todo lo que tienes. Haz que él ahora sea el foco principal de tu vida.

