A lo largo del tiempo, distintas corrientes han buscado explicar cómo la alimentación influye no solo en el cuerpo, también en el estado emocional y mental. Entre ellas destaca la dieta macrobiótica que se presenta como un sistema de comprensión de la alimentación basado en un principio esencial, “la dinámica del yin y el yang”. Desde esta perspectiva, alimentarse implica armonizar energías opuestas y complementarias que se expresan tanto en la fisiología como en el temperamento.

Los alimentos poseen una cualidad energética que puede variar según su naturaleza y su forma de elaboración. Una manzana, por ejemplo, expresa una tendencia yin cuando se consume fresca, mientras que al pasar por el horno adquiere una cualidad más yang. Este simple gesto culinario modifica su efecto interno.

Este enfoque también se relaciona con los temperamentos. Las personas de tendencia colérica, asociadas a una energía más yang, se benefician de alimentos que aportan suavidad y expansión, como frutas, verduras frescas y germinados.

En el extremo opuesto, las personas con predominio yin suelen requerir estímulos que aporten mayor estructura y activación. Semillas como cereales y menestras entran a tallar para el equilibrio de este tipo de temperamento. En este contexto, el magnesio cumple un papel relevante, ya que participa en la regulación neuromuscular y emocional. Este mineral aporta serenidad a los estados excesivamente tensos y favorece la activación equilibrada en estados de mayor dispersión.

Una alimentación rica en magnesio incluye algas, fermentos, verduras, cereales integrales y semillas como la semilla de calabaza, que fortalecen los sistemas internos y favorecen una respuesta más estable frente al estrés cotidiano. La macrobiótica entiende que el carácter también se cultiva desde el plato, ya que una dieta equilibrada influye en la claridad mental, la estabilidad emocional y la capacidad de adaptación.

Desde esta visión, comer se convierte en un acto consciente que acompaña la búsqueda de equilibrio y coherencia entre cuerpo, mente y energía vital.