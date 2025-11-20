Dormir poco o con sobresaltos suele indicar un sistema nervioso “en alerta”. En muchos casos, detrás hay niveles bajos de magnesio, un mineral con efecto relajante sobre nervios y músculos que reduce la irritabilidad y ayuda a mantener el tono nervioso. Cuando falta, la conducción nerviosa se vuelve inestable, lo que dificulta conciliar el sueño, impide un descanso reparador y acelera la mente.
Desde el siglo XX se reconocía su papel regulador; se utilizó incluso por vía inyectable para calmar crisis nerviosas. Esta acción explica por qué puede aliviar insomnio, irritabilidad y apatía, y por qué es útil en situaciones específicas como prevenir convulsiones en preeclampsia, controlar crisis epilépticas o reducir movimientos involuntarios en alcoholismo. La carencia de magnesio puede causar tics, temblores, espasmos, ansiedad, confusión o latidos irregulares, y en algunos casos afecta la respiración y la actividad muscular.
Una señal casera es la respuesta exagerada a ruidos fuertes: si el cuerpo “salta” con contracción brusca, podría indicar déficit de magnesio y menor control nervioso. En enfermedades crónicas como Parkinson puede aliviar rigidez y temblor; muchas personas reportan mejor sueño y menos cefaleas. Para mantener niveles adecuados, incorpora semillas de calabaza, ajonjolí, girasol, almendras, menestras, granos integrales, hojas verdes y chocolate oscuro con alto contenido de cacao, de preferencia 70% o más, que concentra magnesio y antioxidantes beneficiosos.
Como apoyo, los baños con sal de Epsom en agua tibia combinan calor, flotabilidad y quietud, relajando músculos, favoreciendo vasodilatación y activando el sistema parasimpático. Muchos notan menos tensión y mayor descanso. Prioriza sueño regular, limita estimulantes nocturnos y considera un suplemento biodisponible con dosis adecuada como MAGNESOL. Más información en https://magnesol.pe.
